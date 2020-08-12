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HaberlerDünya HaberleriBakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum'la görüştü
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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 18:28,Son Güncelleme:

Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum'la görüştü

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Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum'la görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

Akar, Dostum'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Dostum'un Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalanmasının ardından Akar ve konuğu bir süre baş başa görüştü.

Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın iki dost devlet olduğu, Afgan halkının da kardeş olduğu vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğu hatırlattı.

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

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