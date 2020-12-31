Bakan Akar açıkladı: 5 yılda 30 bin terörist etkisiz

Akar, yurtdışındaki birlik ve NATO karargâhındaki komutanlardan da bilgi aldı. Bakan Akar, toplantıda özetle şunları söyledi: “Milletimizi terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek.”