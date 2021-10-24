Bakan Akar: ABD’den F-16 tedariki içinteknik çalışma başlatıldı

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de düzenlenen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerde gündemin önemli maddeleri arasına giren ABD’den F-16 savaş uçağı tedariki de Akar’a sorulan sorular arasındaydı. Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80’lere yaklaştığını dile getiren Akar şunları söyledi:

“Birçok ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F-16’ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD’den hem blok 70 Viper F-16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin, TSK’nın güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.”

‘İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK’ UYARISI

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Fransa ve Yunanistan’ın geçtiğimiz haftalarda yaptıkları ikili savunma anlaşmasına da değinen Akar şöyle konuştu: “NATO’nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO’ya hem ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir. Eğer müttefikler arasında NATO dışında ayrı bir ittifak olursa bunlar NATO’nun 2030 vizyonuna da aykırıdır. NATO, birlik olmaktan, beraberlikten bahsediyor. Bunların dışına çıkmanız NATO’yu aşındırmak anlamına gelir.”

8’İNCİ MADDE TARTIŞMASI

Paris ve Atina arasında imzalanan anlaşma, NATO’da tartışmalara neden oluyor. Birçok uzman, bu adımın NATO’nun kurucu anlaşmasının 8’nci maddesine uygun olmadığını savunuyor.

NATO Anlaşması’nın 8’inci maddesinde ise “Her bir taraf, kendisi ile diğer taraflar ya da üçüncü bir devlet arasında şu an yürürlükte olan uluslararası sözleşmelerin, bu Anlaşma’nın hükümleri ile çelişmediğini beyan eder ve Anlaşma ile çelişen uluslararası sözleşmelere girmemeyi taahhüt eder” ifadeleri yer alıyor.

OLUMLU VE YAPICI BİR GÖRÜŞME

Yunanistan’ın son dönemde silahlanma yarışına girmesini de değerlendiren Akar, Türkiye’nin müttefikleri ve ortakları için hiçbir zaman bir tehdit olmadığını belirterek, “Bu, ‘Türkiye’ye karşı değil’ diyorlar. Peki kime karşı?” diye sordu. Türkiye’nin sorunların iyi komşuluk çerçevesinde diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu yineleyen Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile NATO’da görüştüklerini hatırlatarak, “Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz” diye konuştu.

‘İDLİB’DEKİ VARLIĞIMIZ REJİMİN KATLİAMLARINI ENGELLİYOR’

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar, Suriye’nin kuzeyinden son dönemde gerçekleşen terör örgütü PKK/YPG saldırılarına ilişkin olarak, “Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır. Hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi bundan sonra da yapılacak” dedi. Akar’ın İdlib’deki gelişmelere yönelik değerlendirmesi ise “Bizim mevcudiyetimiz önemli. Bizim oradaki varlığımız rejimin katliamlarını engelliyor. Bunun engellenmesi de göç dalgasını ve radikalleşmeyi durduruyor” oldu.