Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlık daha önce İran'dan dönen 2 kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.
İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.
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