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Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahreyn ve İsrail arasında normalleşme anlaşması

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Bahreyn ve İsrail arasında normalleşme anlaşması
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn’in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı” ifadesini kullandı. Bayreyn’in son 1 ayda İsrail ile barış anlaşması yapan ikinci Arap ülkesi olduğunun altını çizen Trump, ABD, Bahreyn ve İsrail’in anlaşmaya ilişkin yaptığı ortak açıklamayı da paylaştı.

İMZA TÖRENİNE KATILACAK

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump’ın bugün bir görüşme yaptıklarının bildirildiği açıklamada, bu görüşmede, İsrail ve Bahreyn’in “tam diplomatik ilişki kurma” konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Ayrıca, Bahreyn Kralı Bin İsa’nın, İsrail ve BAE arasında varılan anlaşmanın, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılacak resmi imza törenine Trump’ın daveti üzerine katılacağı bildirildi.

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