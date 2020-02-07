BahÃ§esine kar atanlarÄ± silahla tehdit etti

Olay, Ã¼lkenin Sibirya bÃ¶lgesinde bulunan Tomsk ÅŸehrinde meydana geldi. Bir diÅŸ kliniÄŸinin yanÄ±ndaki evde ikamet eden 67 yaÅŸÄ±ndaki adam, kliniÄŸin Ã§atÄ±sÄ±ndaki karÄ± evinin bahÃ§esine atan Ã§alÄ±ÅŸanlara Ã¶fkelenerek, klinik mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle konuÅŸmaya gitti.

Adam sokakta konuÅŸtuÄŸu klinik mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bahÃ§esine kar atmasÄ±nÄ± durdurmadÄ±ÄŸÄ± takdirde ateÅŸ edeceÄŸini sÃ¶yledi. Adam, kadÄ±n mÃ¼dÃ¼rÃ¼n â€˜Beni vuracak mÄ±sÄ±n?â€™ sorusunu ise havaya bir el ateÅŸ edip â€˜Havaya uyarÄ± ateÅŸi attÄ±m, bir dahaki sen olacaksÄ±nâ€™ ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

Ã–te yandan yerel medya, olay yerine gelen polis ekiplerinin silahÄ± ruhsatlÄ± olan adamla konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ancak adamÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyururken, Ã§atÄ±da biriken karÄ±n sÃ¼rekli olarak yaÅŸlÄ± adamÄ±n evinin bahÃ§esine atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve adamÄ±n da artÄ±k buna tahammÃ¼l edemediÄŸini bunun Ã¼zerine olaylarÄ±n geliÅŸtiÄŸini yazdÄ±.

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