Bahçesine giren timsahı çöp tenekesiyle çıkardı

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ABD'nin Florida eyaletinde evinin önünde tıslayan bir timsah keşfeden adam, sürüngeni yakalamak için tekerlekli bir çöp kutusu kullandı.

26 yaşındaki ABD ordusu gazisi Eugene Bozzi, küçük kızının uyarısı ile bahçesinde bir timsah olduğunu fark etti. Bozzi, "Kızım bisiklet sürüyordu ve bana büyük timsah gördüğünü söyledi. Oraya gittim inanılmaz büyüktü. Dışarıda başka insanların da çocukları vardı onları tehlikeye atmamak için askeri içgüdüm devreye girdi" dedi.



ÇÖP TENEKESİ İLE YAKALADI

Genç adam sürüngeni yakalamak için tekerlekli bir çöp kutusu kullandı. Roy Bonilla'nın çektiği videoda Bay Bozzi, ters çevrilmiş çöp kutusunu yavaşça geri çekilirken timsaha doğru kaydırırken görüntülendi.





Hayvan çırpınırken onu tuzağa düşürmek için kapağı çevirdi ve hayvan tamamen çöp kutusunun içine girdi.

Komşuları onu alkışlara boğarken cesur adam dikkatlice dik bir kıyıya geçti ve timsahı serbest bırakmak için çöp kutusunu göle itti.

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BİR MİLYONDAN FAZLA TİMSAH YUVASI VAR

Florida'nın, yaklaşık beş milyonu güneydoğu ABD'de olmak üzere, bir milyondan fazla timsahın yuvası olduğu tahmin ediliyor.

Eylül ayının başlarında, Louisiana'daki Ida Kasırgası'nın neden olduğu sel sularında bir adama saldırdığına inanılan devasa bir timsahın içinde insan kalıntıları bulunmuştu.