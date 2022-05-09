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Bahamalar tatili faciayla bitti

#Bahamalar#Turist#Polis
Bahamalar tatili faciayla bitti

Karayip ülkesi Bahamalar’daki bir tatil köyünde üç Amerikalı turist ölü bulundu. Arızalı klimanın zehirli gaz yaymış olabileceği düşünülüyor.

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Olayda 2 erkek ve 1 kadın yaşamını yitirirken, diğer bir kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Sandals tatil köyündeki kurbanlardan biri, eşi Donnis’le (64) evlilik yıl dönümlerini kutlayan 65 yaşındaki Floridalı Vincent Chiarella’ydı. İddiaya göre geceliği 1200 dolarlık villalarda kalan misafirler, klimadan sızan zehirli gazdan ötürü öldü. Olayla ilgili tesis yönetimi açıklama yapmazken, klimalardaki tatsız ve kokusuz soğutucu gazın ölümcül olabileceği biliniyor.

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#Bahamalar#Turist#Polis

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