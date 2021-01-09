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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bağış parasını cebine attı

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ÇALKANTILI bir boşanma süreci geçiren ABD’li aktör Johnny Depp, eski eşini şimdi de 2016 yılındaki boşanmanın ardından aldığı ve hayır işlerinde kullanma sözü verdiği 7 milyon doları çalmakla suçladı.

Depp’in avukatları Heard’ün yardım sözü verdiği vakıflara çok az miktar para bağışladığını söyledi. Heard cephesinden iddialara henüz bir yanıt gelmezken ulaşılan belgelerde, Heard’ün 3.5 milyon dolar bağış sözü verdiği Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne yalnızca 100 bin dolar verdiği ortaya çıktı.

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