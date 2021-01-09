Bağış parasını cebine attı

Depp’in avukatları Heard’ün yardım sözü verdiği vakıflara çok az miktar para bağışladığını söyledi. Heard cephesinden iddialara henüz bir yanıt gelmezken ulaşılan belgelerde, Heard’ün 3.5 milyon dolar bağış sözü verdiği Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne yalnızca 100 bin dolar verdiği ortaya çıktı.