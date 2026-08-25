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Bağımsızlık Günü’nde Zelenski’den Putin’e rest

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Rusya
Bağımsızlık Günü’nde Zelenski’den Putin’e rest
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 07:00

Ukrayna’nın 35’inci bağımsızlık yıldönümünde Kiev’de düzenlenen törende Rusya’ya meydan okuyan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın 2022’de başlattığı savaşın Vladimir Putin’in istediği şekilde sona ermeyeceğini söyledi.

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Avrupa ülkelerinden gelen üst düzey konukların önünde Putin’e “hodri meydan” diyen Zelenski, “Ukrayna’da ülkemizi Putin’e teslim edecek insan yok” dedi. Ukrayna’nın 35 yıl önce Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan ederek kendi yolunu seçtiğini belirten Zelenski, “Putin bize savaş açarak en büyük hatayı yaptı. Ukrayna’nın önünde diz çökeceğimizi sandı ama hesapları tutmadı” dedi. Rusya’nın savaşı sürdürmek için yeni kuvvetlerle saldıracağından şüpheleri olmadığını belirten Zelenski, “Savaşta yorgun düştüğümüzü hesaplıyor ama yanılıyor” dedi. Avrupa ülkelerine de destekleri için teşekkür eden Zelenski, ABD yönetiminin de Rusya’nın barış istemediğini anlamaya başladığını söyledi, “Rusya’yı adil müzakere masasına oturtmanın ancak güç kullanarak mümkün olacağını dünya anlamaya başladı” diye konuştu.

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Kutlamalara katılan İngiliz Başbakanı Andy Burnham ise kritik bir destek hediyesiyle Kiev’e geldi. İngiltere’nin, Fransa ile ortaklaşa MBDA tarafından üretilen orta menzilli “Storm Shadow” füzelerinin Ukrayna’da üretilmesi için gerekli tüm teknik bilgilerin Kiev’e aktarılmasına izin verdiği belirtildi.

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Rusya

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