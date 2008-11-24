Bağdat'ta yeşil bölgede intihar saldırısı: 5 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve Amerikan Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin hemen dışındaki kontrol noktasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Irak ordusundan yapılan açıklamada, bir kadın bombacının düzenlediği saldırıda 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Polis de ölen ya da yaralananların asker mi yoksa sivil mi olduğunun henüz bilinmediğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

