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İHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Bağdat'ta virüs nedeniyle 3 günlük resmi tatil ilan edildi

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Bağdat'ta virüs nedeniyle 3 günlük resmi tatil ilan edildi
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Corona Virüsü vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip Corona Virüsü'nün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Corona Virüsü'ne karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.

5 ilde sokağa çıkma yasağı

Irak'ta Corona Virüsü vaka sayısı 110'a yükselirken, Musul, Zikar, Babil, Selahattin ve Kerbela illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise virüs vakası 29'a ulaştı.

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