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Bağdat'ta sokak köpekleri katliamı yapılacak

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, sürüler halinde dolaşan sokak köpeklerinin öldürüleceği açıklandı.

Bağdat Eyalet Meclisi Çevre Sorunları Masası Başkanı Anam Hamid, “Sokak köpeklerinin insanlara saldırdığı biçimindeki yakınmaların artması ve çocukların, köpeklerin kendilerini ısıracağından korktukları için okula gitmeyi reddettikleri yakınmaları üzerine eyleme geçme kararı aldık” dedi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan 1 nişancı, 2 asker emeklisi ve 1 koruma polisinden oluşacak 3 ekibin gelecek hafta önce kentin batısında köpek itlafına başlayacağı, sonra doğu kesimine geçeceği bildirildi. Sokak köpekleri, vurularak ya da zehirli et verilerek öldürülecek.

Hamid, başkent sokaklarında 1000'den fazla köpeğin sürüler halinde dolaştığını, ağustos ayında köpeklerin ısırdığı 13 kişinin öldüğünü söyledi.
Bağdat Eyalet Meclisi ise yaptığı açıklamada, köpek itlaf operasyonunun amacının “köpeklerden insanlara geçen hastalıkların kökünü kazımak olduğunu” bildirdi.

Saddam Hüseyin rejimi zamanında yetkililer neredeyse her yıl başkentte sokak köpeklerine karşı itlaf kampanyaları düzenlerlerdi. Saddam'ın 2003 yılında devrilmesinden sonra ilk kez Bağdat'ta köpeklere karşı böyle bir itlaf kampanyası düzenleniyor.
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