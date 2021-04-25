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HaberlerDünya HaberleriBağdat'ta Kovid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 82'e yükseldi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Bağdat'ta Kovid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 82'e yükseldi

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Bağdat'ta Kovid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 82'e yükseldi

Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu ölü sayısı 82'e yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Kovid-19 hastalarının kaldığı bir hastanede henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bağdat’taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi' ifadesine yer verildi.

Bağdatta Kovid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 82e yükseldi

Bağdat'ta Kovid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’nde çıkan yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Hatip Hastanesi’nde meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bağdatta Kovid-19 hastanesindeki yangında ölü sayısı 82e yükseldi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi dün yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.

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