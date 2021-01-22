Bağdat’ta kanlı saldırı: 32 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezinde son 3 yılın en büyük terör eylemi gerçekleştirildi. Başkentte meydana gelen çifte intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamalarda 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı. Bağdat’ta en son Ocak 2018’de bu denli büyük bir terör saldırısı düzenlenmişti.

SÖZCÜ: DEAŞ SALDIRISI

Irak Ortak Harekât Merkezi’nin Sözcüsü Tümgeneral Tahsin El-Hafacı, ilk saldırganın pazaryerinde hasta olduğunu söyleyip kalabalığı etrafına topladıktan sonra kendini havaya uçurduğunu, diğerinin de hemen sonra kendini patlattığını söyledi. Sözcü, “DEAŞ’ın uyuyan bir hücresi tarafından gerçekleştirilen terör eylemi” diyerek örgütün varlığını göstermek istediğini kaydetti.

TÜRKİYE’DEN KINAMA

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler pazartesi günü Bağdat’ı ziyaret etmişti.

SEÇİMİN ERTELENMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Irak hükümeti, saldırıdan iki gün önce erken seçim tarihinin ertelendiğini açıklamıştı. 19 Ocak’ta Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun erken seçim ile ilgili yeni bir karar alması birçok siyasi kesimin tepkisine neden oldu. İran’a yakın Şii siyasi grupların ülkede erken seçimi desteklemediği ve bunun ertelenmesi için Kazımi’ye baskı yaptığı iddia ediliyordu. Şii liderlerden Mukteda es Sadr ise hazirandaki seçime hazır olduklarını ve tabanına seçime yoğun şekilde katılmaları için sık sık mesajlar veriyordu. Sadr, gelecek dönemde Irak başbakanının Sadr hareketinden olmasını da istediğini açıklamıştı. Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, geçtiğimiz yıl 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada 6 Haziran 2021’de erken seçim yapılacağını duyurmuştu.