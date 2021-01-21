Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 ölü 70 yaralı

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine art arda intihar saldırıları gerçekleştirildi. Gelen bilgilere göre en az 28 kişi yaşamını yitirdi 70 kişi ise yaralandı.



Iraklı yetkililer, Bağdat'ın merkezindeki Tayaran Meydanı'nda kalabalık bir pazarda, patlayıcı yelek giyen iki saldırganın alışveriş yapanlar arasında kendilerini havaya uçurduğunu söyledi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk intihar bombacısı kendini hasta hissettiğini söyleyerek insanları etrafına topladı ve kendini patlattı. Patlamanın ardından toplanan kalabalık ise ikinci bir saldırının hedefi oldu, patlamalar art arda geldi.



Yetkililer ayrıca yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve bölgede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Bağdat'tan son bilgileri aktaran Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih YILDIZ şu ifadeleri kullandı:



'Son gelen bilgiye göre ölü sayısı 28'e geldi. Yaralı sayısı da 70'i buldu maalesef. Durum bu şu anda. Endişe edilen sayının biraz daha artması tabi. Şu anda saldırıyı üstlenen olmadı ama saldırının yapılış tarzına baktığımızda El-Kaide dönemleri, DEAŞ'ın hali hazırda kullanmakta olduğu yöntemleri işaret ediyor aslında. Saldırının yapıldığı bölgenin geçmişinde de daha evvel yapılmış böyle intihar saldırıları var. Çok kalabalık bir mevki olduğu için bu tür saldırılarda El-Kaide'nin DEAŞ'ın daha yoğun olarak mevcudiyetini sürdürdüğü dönemlerde de burası maalesef hedef olmuş. Benzer saldırılara maruz kalan bir yer. Tabi ki şu anda Irak kendini ekonomik, siyasi anlamda konsolide etme aşamasında. İstikrar açısından son derece olumsuz bir gelişme bu. Saldırının Irak'ta istikrar olmasını istemeyen birtakım çevrelerce yapıldığına inanıyoruz. Ülkenin belli yerlerinde DEAŞ'a karşı operasyonlar devam ediyor. Saldırının niteliğine de baktığımızda, bir takım karanlık güçlerin bu saldırının arkasında olduğu görünüyor.'



2018'DEN BERİ İLK



Ülkede DEAŞ'ın 2017'deki yenilgisinden bu yana intihar saldırısı gerçekleşmemişti. En son intihar saldırısı aynı bölgede Ocak 2018'de gerçekleşmiş ve 27 kişi yaşamını yitirmişti.