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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

Bağdat'ta füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var

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Bağdat'ta füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var
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Irak hükümeti, Bağdat’ta füze saldırısında 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ta yaşanan füze saldırısının 4'ünün Yeşil Bölge’ye, 2 füzenin Tıp Şehri Hastanesi ile Zevra Parkı yakınlarına düştüğü ve geriye kalan 1 füzenin de havada patladığı belirtildi.

Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleriyle hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 4 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

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