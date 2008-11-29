Bağdat'ta BM tesisine füze saldırısı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi BM'nin Bağdat'taki tesisine füze saldırısı düzenlendiği, saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

BM'den yapılan açıklamada, ölenlerin yabancı uyruklu olduğu, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, ölenlerin, BM'ye yiyecek sağlayan bir firmada çalıştıkları ifade edildi, kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.



Saldırıda hedef alınan BM tesisi, Amerikalı askerlerin koruması altındaki Yeşil Bölge içinde bulunuyor.



BM, 22 kişinin ölümüne neden olan 2003 yılındaki saldırının ardından Bağdat'taki mevcudiyetini sınırlamıştı.