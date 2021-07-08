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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldı

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Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 3 füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece geç saatlerde Yeşil Bölge'ye 3 Katyuşa füzesi atıldığı bildirildi.

Saldırıdan sorumlu olanların yakalanması için istihbarat çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Irak'ın Enbar ve Erbil kentlerinde ABD askerlerinin kaldığı üslere de füze ve patlayıcı madde yüklü insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıları İran'a yakın Şii milis güçlerin yaptığı iddia ediliyor.

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