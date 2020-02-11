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Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

Bağdat’ta 12 yıl sonra yeniden kar yağdı

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Bağdat’ta 12 yıl sonra yeniden kar yağdı

Irak’ta soğuk hava dalgasının başkent Bağdat’ı etkisi altına almasıyla 12 yıl sonra ilk kez kar yağdı.

Irak’ta soğuk hava dalgası başkent Bağdat ve çevredeki şehirleri etkisi altında aldı. Bağdat’ta 12 yıl sonra ilk kez yağan kar, sokakları beyaza bürüdü. Ülkenin güneyindeki Necef ve Kerbela’da kar yağışı görülürken, kuzeydeki Musul, Duhok ve Süleymaniye kentlerinin yanı sıra ülkenin batısında da kar yağdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise kar yağışı nedeniyle bir gün resmi tatil edildi.

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