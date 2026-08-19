×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bağdat’a bir uyarı da Ketaib Hizbullah’tan... Şartlardan biri TSK’nın çekilmesi

Güncelleme Tarihi:

#Irak#Hizbullah #TSK
Bağdat’a bir uyarı da Ketaib Hizbullah’tan... Şartlardan biri TSK’nın çekilmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

Irak’ta silahlı grupların silahlarını merkezi yönetimin kontrolüne devretmesi için belirlenen 30 Eylül son tarihine yaklaşılırken, Bağdat’a yönelik itirazlar sertleşiyor. Geçen hafta İran destekli Bedir Örgütü’nün “iç savaş çıkar” uyarısının ardından bu kez yine Tahran’a yakın Ketaib Hizbullah örgütü, silah bırakmak için Bağdat’a üç şart sundu. Şartlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’tan çekilmesi de yer aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid Asaf’ın açıklamasına göre örgüt, silahlar konusunda Irak hükümetiyle herhangi bir düzenlemeyi ancak ABD askerlerinin Irak topraklarından ve hava sahasından tamamen çekilmesi, geri dönmeyeceklerine dair güvence verilmesi ve ülkenin siyasi ve ekonomik kararlarının Amerikan hegemonyasından çıkarılması halinde görüşecek. Örgütün diğer şartları ise TSK’nın Irak’tan çekilmesi ve Peşmerge Güçleri’nin lağvedilmesi. Asaf ayrıca Başbakan Ali Falih el Zeydi’ye sert mesaj gönderdi. Asaf, hükümeti ABD’nin doğrudan denetimi altında örgüt mensuplarının şehit ve yaralılarının evlerine baskın düzenlemekle suçladı ve benzer operasyonlara aynı şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

Bağdat yönetimi 30 Eylül’den sonra devlet dışında faaliyet gösteren silahlı grupların siyasi ve dini korumayı kaybedeceğini ve terör örgütü muamelesi göreceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#Hizbullah #TSK

BAKMADAN GEÇME!