Bağdat’a bir uyarı da Ketaib Hizbullah’tan... Şartlardan biri TSK’nın çekilmesi

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Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid Asaf’ın açıklamasına göre örgüt, silahlar konusunda Irak hükümetiyle herhangi bir düzenlemeyi ancak ABD askerlerinin Irak topraklarından ve hava sahasından tamamen çekilmesi, geri dönmeyeceklerine dair güvence verilmesi ve ülkenin siyasi ve ekonomik kararlarının Amerikan hegemonyasından çıkarılması halinde görüşecek. Örgütün diğer şartları ise TSK’nın Irak’tan çekilmesi ve Peşmerge Güçleri’nin lağvedilmesi. Asaf ayrıca Başbakan Ali Falih el Zeydi’ye sert mesaj gönderdi. Asaf, hükümeti ABD’nin doğrudan denetimi altında örgüt mensuplarının şehit ve yaralılarının evlerine baskın düzenlemekle suçladı ve benzer operasyonlara aynı şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

Bağdat yönetimi 30 Eylül’den sonra devlet dışında faaliyet gösteren silahlı grupların siyasi ve dini korumayı kaybedeceğini ve terör örgütü muamelesi göreceğini açıklamıştı.