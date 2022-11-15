Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminalinde yangın paniği

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Bağdat Uluslararası Havalimanı’nın dış hatlar giden yolcu terminalinde yangın çıktı. Terminalde bulunan yolcular tahliye edilirken, çok sayıda ekip havalimanına sevk edildi.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının terminaldeki bir kafeteryada başladığı aktarılarak, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, dumandan etkilenen 3 sivil savunma personelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.