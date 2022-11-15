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Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminalinde yangın paniği

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#Irak#Bağdat#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 17:35

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yangının terminaldeki bir kafeteryada başladığı ve dumandan 3 kişinin etkilendiğini açıkladı

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Bağdat Uluslararası Havalimanı’nın dış hatlar giden yolcu terminalinde yangın çıktı. Terminalde bulunan yolcular tahliye edilirken, çok sayıda ekip havalimanına sevk edildi.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının terminaldeki bir kafeteryada başladığı aktarılarak, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, dumandan etkilenen 3 sivil savunma personelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

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#Irak#Bağdat#Yangın

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