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BAE'yi sağanak ve dolu vurdu

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#Bae#Sağanak#Dolu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 17:49

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) etkili olan şiddetli yağış ve dolunun ardından yetkililer, halka ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle Fujairah şehrinde yollar sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM), olumsuz hava şartları nedeniyle ani şekilde meydana gelebilecek su baskınlarına karşı halka uyarılarda bulundu.

Sel riskine karşı tehlikeli bölgelerden uzak durulması gerektiğini duyuran NCM, dolu yağışının ise en fazla Dibba Al Hisn, Khor Fakkan, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah ve Ajman'da görüldüğünü açıkladı.

Mart ayının kış mevsiminin sonu olduğunu da belirten yetkililer, bu ayın ikinci yarısından itibaren sıcaklıkların yükselmeye başlamasını beklediklerini ifade etti. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki olumsuz hava şartlarının yarın da sürmesi öngörülüyor.

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#Bae#Sağanak#Dolu

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