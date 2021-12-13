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BAE’ye giden ilk İsrail başbakanı oldu

#Naftali Bennett#BAE#İsrail
BAE’ye giden ilk İsrail başbakanı oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden İsrail Başbakanı Naftali Bennett bugün Veliaht Prens bin Zayid ile görüşecek. Bennett, BAE’yi ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı oldu.

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İSRAİL Başbakanı Naftali Bennett resmi ziyaret kapsamında dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Bu, başbakan seviyesinde İsrail’den BAE’ye yapılan ilk ziyaret oldu. Ofisinden yapılan açıklamada BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın, Bennett’i havalimanında karşıladığı belirtildi. Gelişme, İsrail’in, Viyana’da devam eden İran müzakerelerinin sonlandırılması için diplomatik girişimlerine hız verdiği bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz günlerde BAE’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, Tahran’a giderek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü. Temas, iki ülke ilişkileri 2016’da kopmasından bu yana bir ilk niteliğindeydi. Bennett, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bugün Abu Dabi’de bir araya gelecek. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, “iki ülke ilişkilerinin güçlenmesine katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklar” ele alınacak. Bennett, BAE’yi ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olsa da Dışişleri Bakanı Yair Lapid haziran ayında Abu Dabi’de büyükelçilik ve Dubai’de konsolosluk açılışı yapmıştı.

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BAE de Tel Aviv’de bir büyükelçilik açtı. BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da yapılan törenle dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın aracılık ettiği ‘İbrahim Anlaşması’na imza atmış ve Mısır ile Ürdün’ün ardından İsrail’le diplomatik ilişki kuran üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

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#Naftali Bennett#BAE#İsrail

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