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Baerbock: Putin’in vaatlerine güvenemeyiz

#Almanya#Annalena Baerbock#Ukrayna
Baerbock: Putin’in vaatlerine güvenemeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın derhal Ukrayna’dan çekilmesini isterken, “Amacımız Ukraynalılar için, kendimiz ve çocuklarımız için barıştır“ dedi.

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Alman Bild am Sonntag’a konuşan Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenilemeyeceğini ifade ederek, “Artık mesele bu savaşın olmamasından daha fazlasıdır, konu özgürce yaşamanın güvenliği ile ilgilidir. Ancak Avrupa’da bildiğimiz barış düzeni Putin tarafından geri dönülemez bir şekilde parçalandı. Ne kadar istesek de 24 Şubat’tan önceye dönüş yok. Bir daha asla Putin’in vaatlerine güvenemeyiz” dedi. Baerbock, bu nedenle Ukrayna’ya saldırıya karşı direnmesi için yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

‘İLK ADIM ATEŞKES’

Baerbock, “Eğer Avrupa’da herkes, savaşın sonunda kazananın olmadığını ve sadece herkesin kaybettiğini görürse o zaman yeniden gerçek bir barış olur” dedi. Yeşiller partili politikacı, ateşkesin ilk adım olacağını ifade ederken, “Yaptırımlar ancak Rusya birliklerini geri çekerse kaldırılacak. Rusya’nın dikte ettiği şartlarda bir barış, ne Ukrayna’ya ne de Avrupa’da bize güvenlik getirmez“ dedi.

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#Almanya#Annalena Baerbock#Ukrayna

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