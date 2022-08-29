Baerbock: Bu savaş yıllarca sürebilir

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın yıllarca sürebileceğini söyledi. Almanya’da yayımlanan “Bild am Sonntag”a bir demeç veren Baerbock, 24 Şubat’ta sabaha karşı saat 04.30 sıralarında sessize aldığı telefonunun titremeye başladığını duyarak açtığını, Rusya’nın Ukrayna’da savaş başlattığını öğrendiğini ve derhal Federal Dışişleri Bakanlığı’na gittiğini söyledi.

“Savaşın sonu gözükmüyor, değil mi” sorusuna da Bakan Baerbock, “Maalesef şu anda hayır. Hepimiz bu savaşın yıllarca sürebileceğine hazırlıklı olmalıyız. Ne yazık ki, Rus hükümeti Ukrayna’yı ve insanlarını boyun eğmeye zorlama fikrinden vazgeçmedi. Çekilen tüm acılara rağmen şurası bir gerçek ki, Rusya Devlet Başkanı’nın Ukrayna’yı kısa bir süre içinde ele geçirme çılgınlığı boşa çıktı. Ukraynalıların cesareti ve uluslararası silah yardımı sayesinde Rus askerlerinin zafer hayalleri boşa çıktı. Onların bu hayalinin gerçek olmaması için biz elden gelen herşeyi yapacağız” yanıtını verdi.

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‘PUTİN’İN SAVAŞIDIR’

Ateşkesin nasıl sağlanacağıyla ilgili bir soruyu da bakan şöyle yanıtladı: “Çok basit. Putin’in suçsuz günahsız insanları bombalamaya son verip tanklarını geri çekmesiyle.” Baerbock, Rusya’nın 2014’te uluslararası hukuka aykırı bir biçimde ilhak ettiği Kırım’ın da hâlâ Ukrayna’ya ait olduğunu söyledi. “Bu, Putin’in mi, Rusya’nın mı savaşı” sorusuna da Baerbock, “Demokratik yönetemediği için bu, Putin’in savaşıdır. Zaten demokratik bir bir ülkede, kendi halkına da zarar verdiği için, böyle bir savaşa karşı çoktan ayaklanmalar olurdu” dedi.