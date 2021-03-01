BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi İsrail'e ulaştı

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi Al Haca'yı taşıyan uçak, Ben Gurion Havalimanına indi. Al Haca'nın güven mektubunu bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e sunması bekleniyor.

BAE'li Büyükelçinin ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile de bir araya geleceği belirtiliyor. İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de açılması kararı almıştı. İsrail, ilişkilerin normalleştirilmesinden sonra BAE Büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.