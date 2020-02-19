BAE'nin ilk nükleer enerji santraline yakıt yüklenmeye başlandı

Nükleer enerji şirketi Nawah'tan yapılan yazılı açıklamada, BAE Federal Nükleer Denetim İdaresinin, ülkenin batısında inşa edilen Bereket Nükleer Enerji Santrali'nin faaliyete geçmesi için onay vermesinin ardından santrale yakıt yüklenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, yakıt yükleme işleminin tamamlanmasından sonra güvenlik için bir dizi deneme yapılacağı, başarılı sonuç alınması halinde ise enerji üretimine başlanacağı ifade edildi.

Emirlikler Nükleer Enerji Şirketinin (ENEC) 2009'da yaptığı ihaleyi kazanan Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO), Abu Dabi'nin 270 kilometre batısında APR-1400 tipi 4 reaktörden oluşan bir nükleer santral inşa etmişti.

Bereket Nükleer Enerji Santrali projesinin, ENEC ve KEPCO'nun ortaklaşa girişimiyle kurulan Nawah tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

BAE'nin ve Arap Yarımadası'nın ilk nükleer enerji santrali olacak Bereket Nükleer Enerji Santrali'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması ve 5 bin 600 megavat kapasiteyle BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini sağlaması planlanıyor.