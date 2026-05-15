BAE'nin Hürmüz planı: Ablukaya karşı baypas

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve enerji krizinin gölgesinde yeni “Batı-Doğu Petrol Boru Hattı” projesini hızlandırdığı bildirildi. Abu Dabi yönetiminin, 2027’de devreye alınması planlanan projeyle petrol ihracat kapasitesini iki katına çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

HÜRMÜZ’Ü BAYPAS EDECEK

CNBC'nin aktardığı bilgiye göre, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) tarafından yürütülen proje, petrol sevkiyatını Hürmüz Boğazı’na bağlı kalmadan Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyra Limanı’na ulaştırmayı amaçlıyor.

Halihazırda faaliyet gösteren Habshan–Fuceyra hattına eklenecek yeni boru hattının tamamlanmasıyla birlikte BAE’nin enerji ihracatında stratejik avantaj elde edeceği belirtiliyor.

Mevcut Abu Dabi Ham Petrol Boru Hattı'nın (ADCOP) günlük 1,8 milyon varile kadar petrol taşıyabildiği ifade edilirken, yeni projeyle ADNOC’un toplam ihracat kapasitesinin iki katına çıkacağı kaydedildi.

VELİAHT PRENS’TEN “HIZLANDIRIN” TALİMATI

BAE Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ADNOC yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada projenin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Veliaht Prens, ADNOC’un “ihracat kısıtlamaları izin verdiğinde piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için üretimi sorumlu şekilde artırabilecek operasyonel esnekliğe sahip güvenilir bir küresel enerji üreticisi” olduğunu söyledi.

HÜRMÜZ KRİZİ PROJEYİ HIZLANDIRDI

Yeni hattın hızlandırılması kararı, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimlerin ardından geldi. İran ile ABD-İsrail hattında artan kriz nedeniyle boğazdaki petrol akışı ciddi şekilde yavaşlarken, enerji altyapıları ve ticari gemilere yönelik saldırılar küresel piyasalarda endişeye yol açtı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik kısıtlamaları sonrası petrol fiyatlarının savaş öncesine göre yüzde 65’e kadar yükseldiği belirtilirken, sevkiyat konusunda tamamen boğaza bağımlı olan Kuveyt, Irak, Katar ve Bahreyn gibi ülkelerin baskı altında kaldığı ifade edildi.

BAE, OPEC’TEN AYRILDI

BAE’nin, üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda bu ay başında OPEC’ten ayrılma kararı aldığı da haberde yer aldı.

Savaş öncesinde günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üreten BAE’nin, üretim kapasitesini günlük 4,9 milyon varile çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Ancak savaş nedeniyle mevcut üretimin günlük 1,8 ila 2,1 milyon varil seviyesine gerilediği aktarıldı.

KÖRFEZ’DE “İRAN” ÇATLAĞI

Bloomberg’de yayımlanan analizde ise BAE’nin İran’a karşı bölgesel bir askeri blok oluşturma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı öne sürüldü.

Habere göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed’in, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini ortak askeri adımlar konusunda ikna etmeye çalıştığı ancak Riyad ve Doha yönetimlerinden “Bu bizim savaşımız değil” yanıtını aldığı belirtildi.

İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Analizde, Abu Dabi yönetiminin savaş sürecinde İsrail ile ilişkilerini en üst seviyeye çıkardığı da öne sürüldü.

BAE’nin, İsrail ile istihbarat paylaşımı ve hedef koordinasyonu konusunda doğrudan iş birliği yaptığı, ayrıca Tel Aviv yönetiminin Abu Dabi’ye “Demir Kubbe” hava savunma sistemleri gönderdiği iddia edildi.

HÜRMÜZ’DE GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim sürüyor.

ABD’nin İran bağlantılı gemilere yönelik denetim ve müdahalelerini artırdığı, İran’ın da buna karşılık bazı ticari gemilere el koyduğu belirtildi. Tahran yönetimi, ticari gemilerin boğazdan geçişine İran donanmasıyla koordinasyon sağlanması şartıyla izin verileceğini açıklamıştı.