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DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 16:08 | Son Güncelleme:

BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı

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BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı
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İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleşterilmesi girişimlerinin ardından İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa Limanı'na geldi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleşterilmesi girişimlerinin ardından İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa Limanı'na geldi.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesiyle BAE'den yola çıkan MCS PARIS isimli kargo gemisinde, demir, yangın söndürme, temizlik ve elektronik malzemeleri yer alıyor.

Anlaşma sonrası Tel Aviv ile ticareti geliştirmeyi amaçlayan BAE'den İsrail'e haftada bir kargo gemisinin gönderilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşmanın imzaları 15 Eylül'de Beyaz Saray'da atılmıştı.

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