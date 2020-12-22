BAE'deki "Etihad Havayolları" İstanbul için yeniden uçak seferlerine başlayacak

Etihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi-İstanbul tarifeli uçak seferlerine, haftada 2 sefer olmak üzere Ocak 2021'de yeniden başlayacağı ifade edildi



Etihad'ın yanı sıra BAE'deki 3 havayolu firması, geçen hafta, İstanbul'a uçak seferlerinin yeniden başlandığını bildirmişti.



BAE, Mart 2017'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul'a yapılan uçak seferlerini askıya almıştı.