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BAE'de hafif hava aracı düştü: 2 ölü

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#BAE#Hava Aracı#El Cezire
BAEde hafif hava aracı düştü: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 17:47

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hafif hava aracının düştüğü bildirildi. Hava aracındaki pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hafif hava aracı düştü.

BAE resmi haber ajansı WAM, Sivil Havacılık Genel Kurulu'nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, El-Cezire Hava Sporları Kulübüne ait hava aracının, Ras el-Hayme kenti kıyısı açıklarında düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hayatını kaybeden 2 mürettebatın ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

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#BAE#Hava Aracı#El Cezire

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