BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Filistinlilerin haklarını ve iradesini göz ardı ederek İsrail ile normalleşmeye adım attı. BAE, normalleşme çerçevesinde ticari, sehayat gibi alanların ardından özel hayatta ilişkin de radikal değişikliğe gidiyor. Devlet ajansı WAM, ülkede alkol kullanmanın ve evlilik dışı birlikteliğin suç kapsamından çıkacağı ifade edildi. Söz konusu değişikliklerin ülkenin ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

İSRAİLLİ TURİSTLERİN SERBESTÇE HAREKET ETMESİ HEDEFLENİYOR

Karar, BAE ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için yapılan ve İsrailli turist akını ve yatırım getirmesi beklenen tarihi bir anlaşmanın ardından geldi. Reform olarak nitelendirilen lkede alkol kullanmanın ve evlilik dışı birlikteliğin suç kapsamında çıkması, İsrailli turistlerin suç kapsamı dışında tutulmasının önünün açılacağı ifade edildi.Öte yandan, İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Devlet denetimindeki BAE medyasında yerel alan haberlere göre, yeni düzenlemelerle ülkede yaşayan göçmenler, şeriat hükümlerine değil, kendi ülkelerindeki boşanma ve miras kanunlarına tabi olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde nüfusun çok büyük bir bölümü yabancılardan oluşuyor. Ülkede her bir BAE vatandaşına dokuz göçmen düşüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde şimdiye kadar “namus cinayetlerine” hafif cezalar veriliyordu.

Yeni düzenlemelerle bu ceza indirimlerini mümkün kılan yasa maddesi iptal edilirken, kadınları taciz eden erkeklere verilecek cezalar ağırlaştırıldı.

BAE’de restoran ve barlarda alkol tüketilebiliyordu. Ama bunun için ruhsat almak ya da alkolü evde tüketmek gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle ruhsat alamayan Müslümanların da serbestçe alkol tüketebileceği belirtiliyor.

Öte yandan İsrail'den BAE'ye turist kafilesi taşıyan ilk uçak da Dubai'ye indi.

Uçuşun biletleri satışa çıktığı anda tükenmişti.