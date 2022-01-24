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BAE ve Suudi Arabistan, Husilere ait füzeleri imha etti

#BAE#Suudi Arabistan#Husiler
BAE ve Suudi Arabistan, Husilere ait füzeleri imha etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husilere ait 2 füzenin imha edildiğini açıklarken, Suudi Arabistan’da ise 1 füze etkisiz hale getirildi.

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Yemen’deki İran destekli Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a yönelik füze saldırıları devam ediyor. BAE, Yemen’deki İran destekli Husilere ait 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini ve parçalarının Abu Dabi çevrisine düştüğünü belirtirken, Suudi Arabistan ise Husilere ait 1 füzenin imha edildiğini açıkladı.

SUDANLI VE BANGLADEŞLİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan savunmasının Asir bölgesindeki Dhahran Al-Janoub'a fırlatılan bir balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı.

Koalisyon güçleri yaptığı açıklamada, füze parçalarının Dhahran Al-Janoub'daki sanayi bölgesine düştüğünü, bazı dükkan ve arabalara zarar verdiğini belirtirken, olayda biri Sudanlı ve biri Bangladeşli iki kişinin yaralandığını söyledi.

KOALİSYON, HUSİLERE KARŞI ÖNLEM ALINACAĞINI AÇIKLADI

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Yemen’deki Husilerin bir sözcüsü daha önce BAE ve Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin insansız hava araçları kullanılarak düşmanca faaliyetlerine karşılık sivilleri korumak için uluslararası hukuka uygun önlemler alınacağını açıkladı.

 

BAE ve Suudi Arabistan, Husilere ait füzeleri imha etti

DIŞİŞLERİ'NDEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan kınama metninde şu satırlara yer verildi:

"24 Ocak günü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz.

Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırılara derhal son verilmesini talep ediyoruz."

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#BAE#Suudi Arabistan#Husiler

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