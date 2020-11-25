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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı

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BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.

AA muhabirine konuşan Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı.

Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.

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