BAE Prensi Nahyan bugün Ankara’da

Haberin Devamı

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Türkiye ile BAE son yıllarda Mısır, Suriye, Libya, Katar, Doğu Akdeniz gibi konularda görüş ayrılığı yaşamıştı. Gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar yaz aylarında atılmıştı. Erdoğan, ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed el Nahyan’ı kabul ettikten sonra Veliaht Prens Nahyan ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.