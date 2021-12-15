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BAE ile temas trafiği artıyor: Çavuşoğlu Dubai’de

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#BAE#Dubai
BAE ile temas trafiği artıyor: Çavuşoğlu Dubai’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında önceki akşam Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

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BAE Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın 24 Kasım’daki Ankara ziyareti ile ivme kazanan ikili ilişkilere dair temaslarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ayrıca Expo 2020 Dubai’deki Türkiye standını ziyaret etti.

Ülkedeki Türk iş insanlarıyla da bir araya gelen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan, “Dubai Türk İş Konseyi üyeleriyle buluştuk. Birleşik Arap Emirlikleri’yle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde büyük rol oynayan iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak” mesajını paylaştı.

42’NCİ KİK ZİRVESİNE DENK GELDİ

Çavuşoğlu’nun BAE temasları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan 42’nci Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantılarına denk geldi. Üye altı ülkenin liderlerini buluşturan zirvede, Katar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve İran nükleer müzakereleri gibi kritik meseleler ele alınıyor. BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’ın başı çektiği ülkeler, İran ile ilişkilerini gerekçe göstererek 2017’de abluka başlattıkları Katar’a yönelik yaptırımları 41’inci KİK buluşma sırasında kaldırmıştı. Son dönemde Körfez ülkeleri arasında diplomasi trafiği hızlanırken şubat ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

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#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#BAE#Dubai

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