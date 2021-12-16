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BAE, F-35 alımını niye rafa kaldırdı

#Birleşik Arap Emirlikleri#ABD#Savaş Uçağı
BAE, F-35 alımını niye rafa kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), ABD ile 23 milyar dolara 50 adet F-35 savaş uçağı alımıyla ilgili pazarlıkları askıya almasının yankıları sürüyor. Dubai, ABD’nin önkoşullarına tepkili.

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BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD’den beşinci nesil F-35 almaktan vazgeçtiği açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu satışa hazır olduklarını söyledi. Washington yönetiminin satışla ilgili teknolojinin başka ülkelere verilmemesi ya da bölgedeki diğer ortaklara transfer edilmemesi gibi şartlar öne sürdüğü iddia ediliyor. İsrail de ABD’nin bu 23 milyar dolar civarındaki satıştan rahatsızdı.

ABD ile BAE arasındaki F-35 satış görüşmeleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın selefi Donald Trump’ın görevdeki son günü tamamlanmıştı. Silah anlaşması, 10.4 milyar dolar değerinde 50 F-35A jeti, 3 milyar dolar değerinde 18 MQ-9B insansız hava aracını (İHA) içeriyordu. Bunun dışında yaklaşık 10 milyar dolar değerinde mühimmat da anlaşmada yer aldı. BAE, geçtimiz haftalarda Fransa’dan 13 milyar dolara 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma yapmıştı.

BAE, F-35 alımını niye rafa kaldırdı

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‘ZAHMETLİ TALEPLER’

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi göre Abu Dabi, ABD’nin yüksek teknolojili silahları Çin’in casusluk faaliyetlerinden korumak için koyduğu güvenlik gereksinimlerinin çok ‘zahmetli’ olduğu ve ülkenin ulusal egemenliğini tehlikeye attığını Amerikalı muhataplarına aktarmış. Bir BAE’li yetkili, “BAE, ABD’ye F-35’leri edinme görüşmelerini askıya alacağını bildirdi. Teknik gereksinimler, bağımsız operasyonel kısıtlamalar ve maliyet/fayda analizi yeniden değerlendirmeye yol açtı” dedi. Bu yönde bir mektup, ABD tarafına iletilmiş.

‘ABD İLERLEMEYE HAZIR’

Malezya ziyareti sırasında BAE’nin pazarlıklardan geri çekilme kararını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eğer BAE de ilgi duyarsa görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını söyledi. ABD’nin BAE’ye getirdiği ön koşullar hakkında detay vermeyen Blinken, İsrail’in askeri üstünlüğünü korumasını istediklerini söyledi. Bu teknolojilerin başka ülkelere satılması ya da transfer edilmesini istemediklerini belirtti.

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#Birleşik Arap Emirlikleri#ABD#Savaş Uçağı

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