Badem 'En İyi Pul' yarışmasında

AVRUPA ülkelerinin resmi posta kurumlarının katıldığı yarışma bu yıl Avrupa’nın nesli tükenmekte olan ulusal yaban hayatı temasıyla gerçekleşiyor. PTT “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasına ülkemizi Akdeniz foku görselinin yer aldığı pulla temsil ediyor. Ancak anma pulundaki fok, sıradan bir Akdeniz foku değil. O tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı bir fok. 2006 yılında ölmek üzereyken bulunan, Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından koruma altına alınan ve merhum işadamı Mustafa Koç’un desteği ile rehabilite edilerek 2007 yılında doğaya salınan Badem.

FOTOĞRAFTAN ÇİZİM YAPILDI

PTT’nin kullandığı ölümsüz kareyi ise SAD-AFAG koordinatörü ve doğa fotoğrafçısı Cem Orkun Kıraç, Badem’in doğaya salınmasından hemen sonra çekti. Yarışmaya katılan kare Kıraç’ın fotoğrafının üzerine tasarımcı Gamze Aksoy ve bitki ressamı Hülya Korkmaz’ın çalışmasıyla son haline dönüştürüldü. Fotoğrafın ve Badem’in hikâyesini Cem Orkun Kıraç anlatıyor: “PTT, pulda benim 2007 yılında fotoğrafladığım öksüz fok Badem’i kullanmak istedi. Beni çok mutlu eden bu tercih karşısında hiçbir ücret almadan fotoğrafı verdim. Ardından fotoğrafı direkt kullanmak yerine üzerine yapılan harika bir çizimle anı pulu hazırlandı.

İNSANLARA ÇOK ALIŞKINDI

Badem bizim için çok önemli bir hayvan. İlk rehabilite ettiğimiz Akdeniz fokuydu. Mustafa Koç, Badem’in tüm masraflarını üstlendi. Tedavisi için Hollanda Fok Hastanesi’nden yardım istedik ancak Badem konusunda bir hata yapıldı ve rehabilitasyonu sırasında insana alıştı. Bu asla tercih etmeyeceğimiz bir durum.

Badem’i doğaya saldıktan sonra insandan korkmadığı için sıklıkla kıyılarda görüldü. Ancak bu hata, belki de bizim fotoğrafımızın mimarı oldu. Doğaya bıraktığımız gün sualtı fotoğrafçıları hazır bekliyorduk. Onu doğaya saldık ancak Badem beklediğimiz gibi suyun altında kaybolmadı. Suya girdi, sığ kısımlarda biraz dolaşıp tekrar çakıl alanda oturdu. Tam o anda müthiş bir kare yakaladım. Badem’in bu fotoğrafı bugün PTT’ye pul oldu.”

DATÇA VE GÖKOVA ARASINDA DOLAŞTI

Doğaya salındıktan sonra 5 yıl boyunca takip edilen Badem, en çok Datça ve Gökova’da görüldü. Kimi zaman bir kayığın üzerinde kimi zaman da bir şezlongda karşımıza çıkan Badem insanlara çok alıştı. Tatilcilerle yan yana yüzen Badem, yaşadığı bu ilgiden zaman zaman rahatsız olup, ısırma haberleriyle de gündeme gelmişti.

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