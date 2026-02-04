Babasının yerine geçmek istiyordu... Kaddafi’nin oğlu Libya’da öldürüldü

Haberin Devamı

Kaddafi ailesine yakın bir kaynak, Seyfülislam Kaddafi’nin ülkenin batısında, Zintan kenti yakınlarında 4 kişi tarafından öldürüldüğünü doğruladı. Kaynak ayrıca, “Suçlular, Seyfülislam evinin bahçesinde yaralandıktan sonra hızla kaçtı” ifadelerini kullanarak, öldürülmesinin gün ortasında başlayan çatışmaların ardından gerçekleştiğini belirtti. Libya resmi haber ajansı LANA’da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi’nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman da, Seyfülislam’ın öldürüldüğünü doğruladı.

444. TUGAY’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’dan yapılan açıklamada, 444. Tugay’ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi’yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı. 53 yaşındaki Seyfulislam’ın babasının yerine geçeceği konuşuluyordu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seyfulislam hakkında Haziran 2011’de arama kararı çıkarmış, babasının öldürülmesinin ardından Kasım 2011’de Ubari kentinde yakalanmıştı. 2015’te yargılanmış ve hakkında idam cezası verilmiş, sonrasında 2017’de serbest bırakılmıştı. 2021’de Libya devlet başkanlığı için aday olacağını açıklayana kadar gözlerden uzak bir yerde yaşamıştı. Sonra 2021’de ülkenin güneyindeki Sebhe kentinden ortaya çıkarak adaylık müracaatında bulunmuştu.