Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızının, son dönemde düzenlenen resmi etkinliklerde sık sık babasının yanında boy göstermesi, tüm dünyada merak uyandırdı. Son olarak ülkenin bazı şehirlerinde Ju Ae isminin kullanımının yasaklanması, kızın adının Ju Ae olduğu yönündeki inancı kuvvetlendirdi ve bu merakı daha da körükledi.

Dünya kamuoyu, Kim Jong Un'un kızı ile ilk olarak Kasım ayında medyayla paylaşılan fotoğraflar sayesinde tanıştı. Fotoğraflarda Kim Jong Un bir kıtalararası balistik füze testi alanını ziyaret ediyor kızı da babasına eşlik ediyordu.

Birkaç ay sonra bu kez Kuzey Kore ordusunun kuruluş yıldönümü şerefine düzenlenen bir resmi etkinlikte, kız protokolde en ön safta yer aldı.

Ardından geçtiğimiz günlerde Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Koreli yetkililerin "saygıdeğer kız evladın" fotoğraflarının ülkenin posta pullarına basılacağını açıkladığını duyurdu. Küçük kız en son geçen hafta cumartesi günü babasıyla birlikte bir futbol maçının tribünlerinde görüntülendi.

Ju Ae'nin henüz çocuk denecek yaşta bu kadar göz önünde bulunması, Kim ailesinin geleneklerine ters. Örneğin Kim Jong Un'un teyitli ilk fotoğrafı 2010 yılında, babasının ölümünden bir yıl önce yayımlanmıştı. O sırada Kim Jong Un, 26 yaşındaydı.

Ju Ae'nin sık sık resmi etkinliklerde yer alması, "Acaba Kim Jong Un veliahtı olarak kızını mı işaret ediyor?" sorularına neden oldu. Ancak uzmanlar bu spekülasyonları yapmak için henüz çok erken olduğunu, zaten Kuzey Kore'de liderlik koltuğunun da genelde erkek evlatlara ayrıldığını belirtiyor.

Peki Ju Ae hakkında neler biliyoruz?

VARLIĞINI İLK OLARAK DENNIS RODMAN TEYİT ETTİ

Öncelikle şunu belirtelim: Kim Jong Un'un 3 çocuğu olduğuna inanılıyor. Bu çocuklardan sadece bir kız evladın varlığı teyitli. Onun isminin ne olduğu da Kuzey Kore resmî kurumları ya da basın organları tarafından açıklanmış değil.

Kim Jong Un'un bir kızı olduğunu bildiren ilk kaynak bu resmî kurumların hiçbiri değil, bir dönem NBA'de fırtınalar estiren basketbolcu Dennis Rodman oldu. 2013'te Pyongyang'ı ziyareti sırasında Kim Jong Un'la arkadaş olan Rodman aynı yıl The Guardian'a verdiği bir röportajda Kim Jong Un ile eşi Ri Sol Ju'nun bir bebek sahibi olduğunu belirtiyor ve ekliyordu:

"Bebek Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de sohbet ettim. İyi bir baba ve güzel bir ailesi var. Kim bana, 'Aralık ayında görüşürüz' dedi."

Radio Free Asia'da 2 hafta önce yayımlanan bir haber de bu bağlamda dikkat çekiciydi. Haberde Jeongju ve Yongsong şehirlerindeki yerel yöneticilerin, adı Ju Ae olan kadınların doğum belgelerindeki isimleri değiştirmesini emrettiği belirtiliyordu. Bu gelişme de Kim Jong Un'un kızının adının Ju Ae olduğu söylentilerinin teyidi kabul edildi.

JU AE KAÇ YAŞINDA?

Chosunilbo gazetesine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Dairesi, Ju Ae'nin Ocak 2013'te dünyaya geldiğine inanıyor. Yani küçük Kim 11 yaşından gün alıyor. Nitekim Rodman'ın ziyaretinin de Şubat 2013'te gerçekleştiği düşünüldüğünde, Ju Ae'nin 10-11 yaşlarında olması mantıklı.

Güney Kore istihbaratı, Ju Ae'nin ailenin ikinci çocuğu olduğunu tahmin ediyor. Kim Jong Un ile Ri Sol Ju'nun ilk çocuklarının 2010 yazında, üçüncü çocuklarının ise 2017 başlarında dünyaya geldiği düşünülüyor.

Bu çocukların cinsiyetlerine dair bir teyit yok ama CNN, 2017'deki bir haberinde Güney Koreli milletvekillerinin ilk çocuğun erkek olabileceğine inandığını yazmıştı.

KUZEY KORE RESMİ MEDYA ORGANLARININ AKTARDIĞI DETAYLAR SINIRLI

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Ju Ae'nin füze test alanında çekilmiş fotoğraflarını "Kim Jong Un, teftişi sevgili kızı ve eşi ile birlikte gerçekleştirdi" ifadeleriyle paylaştı.

Birkaç ay sonra Rodong Sinnum gazetesi, Kore Halk Ordusu'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümü şerefine verilen yemeğe dair haberinde Kim Jong Un'un etkinliğin yapıldığı mekâna "saygıdeğer kız evladı" ile gelişini uzun uzun anlattı.

Resmi haber ajanslarında Ju Ae hakkında bunun dışında çok fazla ayrıntı bulunmuyor.

"BEN BİR BABA VE BİR KOCAYIM"

Geçmişte ABD ile Kuzey Kore arasındaki diplomasi girişimlerinde önemli roller oynamış olan CIA eski yetkilisi Andrew Kim, Nisan 2018'de dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo ile görüşen Kim Jong Un'un, kişisel hayatına dair bazı ipuçları verdiğini açıkladı.

Andrew Kim'in Şubat 2019'da Stanford Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi'nde verdiği bir konferansta anlattığına göre, Kim Jong Un, Pompeo'ya, "Ben bir baba ve bir kocayım. Ve çocuklarım var. Ve çocuklarımın nükleer silahları ömürleri boyunca sırtlarında taşımalarını istemiyorum" dedi.

JU AE, KUZEY KORE'NİN BİR SONRAKİ LİDERİ OLABİLİR Mİ?

Ju Ae'nin henüz 10 yaşındayken resmî etkinliklerde bu şekilde boy göstermesi, "Kim Jong Un'dan sonra Kuzey Kore'nin lideri o mu olacak?" tartışmalarına yol açtı.

Güney Kore'de bulunan Sejong Enstitüsü'nün kıdemli analisti Cheong Seong Chang, CNN'e yaptığı açıklamada, Ju Ae'nin test alanında görüntülenmesini ve resmî medya organlarında "sevgili" ifadesinin kullanılmasını Kim Jong Un'un veliahtını seçmiş olabileceğinin son işareti olarak yorumladı. (Ju Ae'nin 2011'de hayatını kaybeden dedesi Kim Jong İl'in de "Sevgili Lider" olarak anıldığını hatırlatalım.)

Cheong şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, Kim Ju Ae'nin Kim Jong Un'un veliahtı seçildiğine şüphe kalmadı. Bunun Kuzey Kore'nin iç ve dış politikasını orta ve uzun vadede nasıl etkileyeceğine ve Kuzey Korelilerin dördüncü neslin iktidara gelişine nasıl tepki vereceğine dikkat etmek gerek."

Ancak merkezi Washington'da bulunan Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin analistlerinden Duyon Kim, bu sonuçlara varmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

The Associated Press'e konuşan Duyon Kim, "Bu noktada sadece spekülasyon yapabiliriz. Kim Jong Un'un kızını ortaya çıkarmasının kasıtlı olduğu ortada. En azından, Kim ailesiyle kan bağına sahip olmanın önemini ve meşruiyetini vurgulamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak veliaht olacağını varsaymak için henüz çok erken çünkü Kuzey Kore'de tahtın veliahtı her zaman erkek çocuklar olmuştur" diye konuştu.

LİDERLİĞİN DİĞER ADAYI JU AE'NİN HALASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan sonra yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçebileceği bir süredir konuşuluyor.

Kim Yo Jong, şu an, Kuzey Kore'nin politika yapıcı organı olan Devlet İşleri Komisyonu'ndaki tek kadın.

CNN'in Güney Koreli milletvekili Kim Byung Kee'ye dayandırdığı 2020 tarihli bir haberde, Kim Yo Jong'un ülkenin "fiili iki numarası" olabileceği belirtiliyordu. Haberde milletvekiline bu bilgiyi Güney Kore Ulusal İstihbarat Dairesi'nin bir brifing sırasında aktardığı belirtiliyordu.

Geçmişte ABD'nin Seul Büyükelçiliği'nde görev yapmış olan üst düzey diplomat David Straub ise The Daily Beast'e yaptığı açıklamada, Kim Jong Un'un kızını ön plana çıkarmasının kız kardeşi için endişe verici bir haber olabileceğini söyledi.

Straub, Kim Jong Un'un amcasının ve baba bir anne ayrı erkek kardeşi Kim Jong Nam'ın suikast emirlerini verdiği yönündeki haberleri de hatırlatarak, "Eminim Kim ailesindeki herkesin aklına özellikle de Yo Jong'un aklına bu gelmiştir" dedi. Kim Jong Nam, 2017 yılında Malezya'da bir kimyasal sinir gazıyla zehirlenerek öldürülmüştü.

INSIDER'ın "Who is North Korean leader Kim Jong Un's daughter, Kim Ju Ae, and why is she appearing more in the media?" başlıklı haberinden derlenmiştir.