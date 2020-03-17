MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBabasını tanımadı
GeriDünya Babasını tanımadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Babasını tanımadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Babasını tanımadı
Abone Olgoogle-news

İspanya Kralı 6. Felipe, 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası Kral Juan Carlos’un (82) devlet bütçesinden aldığı maaşı keserek reddi miras yaptı.

Kral 6. Felipe, hakkında ‘yolsuzluk’ iddiaları çıkan babası ile ekonomik bağlarını kopardı. İspanyol basınındaki haberlerde, İsviçre’de başlatılan soruşturma kapsamında Juan Carlos’un, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon Euro (715 milyon TL) komisyon almakla suçlandığı iddia edilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle