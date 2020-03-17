Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:00,
Babasını tanımadı
İspanya Kralı 6. Felipe, 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası Kral Juan Carlos’un (82) devlet bütçesinden aldığı maaşı keserek reddi miras yaptı.
Kral 6. Felipe, hakkında ‘yolsuzluk’ iddiaları çıkan babası ile ekonomik bağlarını kopardı. İspanyol basınındaki haberlerde, İsviçre’de başlatılan soruşturma kapsamında Juan Carlos’un, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon Euro (715 milyon TL) komisyon almakla suçlandığı iddia edilmişti.
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