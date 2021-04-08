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Dünya
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Babasını kiralık katil tutarak öldürtmüştü: Cezası belli oldu

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Babasını kiralık katil tutarak öldürtmüştü: Cezası belli oldu

ABD'de babasını kiralık katıl tutarak öldürten 22 yaşındaki Nicolas Patrick Shaughnessy, 35 yıl hapse mahkum edildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde ailesini öldürmek için kiralık katil tutan 22 yaşındaki gencin cezası belli oldu.

Suçlamaları itiraf eden Nicolas Patrick Shaughnessy, çıkarıldığı mahkemede 35 yıl hapse mahkum edildi.

2018'de yaşanan olayda Theodore ve Corey Shaughnessy, evlerine giren bir kişinin saldırısına uğramıştı.

ANNESİ SAKLANARAK HAYATTA KALDI

Saldırıda baba Theodore hayatını kaybederken Corey ise evde saklanarak hayatta kalmıştı.

Soruşturma kapsamında Shaughnessy ve kız arkadaşı Jaclyn Alexa Edison gözaltına alınmıştı.

Nicolas ve Jaclyn bu süreçte evlenmiş ve kısa süre sonra boşanmıştı.

GÜVENLİK SİSTEMİNİ KAPATMIŞ

Yetkililer Nicolas'ın evin güvenlik sistemine uzaktan erişimi olduğu ve saldırı günü telefonundaki uygulamayla sistemi kapattığı tespit edilmişti.

SİGORTA PARASI İÇİN YAPMIŞ

Nicolas'ın planının sigortadan ailesinin ölümü için 8 milyon dolar almak olduğu belirtiliyor.

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