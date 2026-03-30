Babasından utandı

#Prens Andrew#Epstein#Prenses Beatrice
Babasından utandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 07:00

York Prensesi Beatrice, babası eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor’un Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle çok zor günler geçiriyor. 37 yaşındaki Prenses İngiltere’yi terk edip ABD’ye taşınmayı düşünüyor.

Page Six’e konuşan bir kaynağa göre Beatrice, Epstein skandalından “utanç duyduğunu” her ortamda dile getiriyor ve ailesinin kamuoyunun merceği altında olmasından son derece rahatsız. Bir süre önce, Epstein skandalı yüzünden Beatrice ile 2020 yılında evlendiği kocası Edoardo Mapelli Mozzi arasında kriz çıktığı da konuşulmuştu. İddiaya göre İtalyan kökenli zengin bir aileden gelen 42 yaşındaki Mapelli Mozzi; ABD’de Florida yakınlarında 800 varlıklı insanın yaşadığı küçük bir adaya yerleşti.

#Prens Andrew#Epstein#Prenses Beatrice

