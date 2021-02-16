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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Babasından kaçarken yakalanmıştı... Kayıp prensesin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!

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Babasından kaçarken yakalanmıştı... Kayıp prensesin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!
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2018'de ülkeden kaçmaya çalışan Dubai şeyhinin kızı, yakalanmasının ardından arkadaşlarına gizlice bir video paylaştı. Videoda Prenses Latife, hayatı için korktuğunu söylerken babasının kendisini rehin tuttuğunu açıklıyor.

Dubai Emiri'nin ülkeden kaçarken yakalanan kızı, babası tarafından rehin tutulduğunu söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçladı.

BBC'nin haberine göre, videolar, Prenses Latife'nin ülkeye zorla götürülmesinin ardındaki aylarda telefonla çekildi. Banyoda kaydedilen görüntülerde, Prenses Latife nasıl kaçırıldığını anlattı. 

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Firari Dubai Prensesi yakalandı
Firari Dubai Prenses'i yakalandı!

Kaçtığı tekneden onu almaya gelen askerlere direndiğini, tekme attığını hatta bir komandonun kolunu ısırdığını söyleyen Prenses Latife, ilaçla uyutulup bilinci kapalı halde özel bir jetle Dubai'ye geri götürüldüğünü belirtti.

Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı. 

Babasından kaçarken yakalanmıştı... Kayıp prensesin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı

Mesajlar, "Latife'yi serbest bırakın" adlı kampanyayı yürüten Prenses'in yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve insan hakları avukatı David Haigh tarafından BBC'ye verildi. 

Babasından kaçarken yakalanmıştı... Kayıp prensesin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latifa'nın istememesine rağmen ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

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