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Babası Zelenski olunca... Putin’in torununa annesinin soyadı

Güncelleme Tarihi:

#Putin'in Torunu#Igor Zelenski#Katerina Tikhonova
Babası Zelenski olunca... Putin’in torununa annesinin soyadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 07:00

RUS lider Vladimir Putin’in sır gibi saklanan aile yaşamına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

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Araştırmacı gazetecilerin sızdırılmış Rus sınır kayıtlarından tespit ettiğini öne sürdüğü bilgilere göre, Putin’in torunu olduğu belirtilen 8 yaşındaki kız çocuğunun adı Elsa Igorevna Tikhonova.  Rus bağımsız yayın kuruluşu Agentstvo’nun aktardığına göre, Proekt gazetecileri Rusya Federal Sınır Servisi’ne ait olduğu belirtilen veri tabanını inceledi. Kayıtlarda çocuğun, annesi Katerina Tikhonova’nın soyadı olan Tikhonova’yı taşıdığı öne sürüldü. Dikkat çekici olan ayrıntı ise bebeğin, babası olduğu belirtilen Rus balet ve yönetmen Igor Zelenski’nin soyadını almamış olması.

Putin, Katerina Tikhonova’nın kendi kızı olduğunu kamuoyu önünde doğrulamadı. Tikhonova daha önce Katerina Putina olarak biliniyordu. Ancak uluslararası medya kuruluşlarının araştırmaları ve Batılı hükümetlerin yaptırım kararlarında Tikhonova, Putin’in kızı olarak tanımlanıyor.

 

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#Putin'in Torunu#Igor Zelenski#Katerina Tikhonova

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