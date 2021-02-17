‘Babam beni rehin aldı’

İngiliz BBC’nin ulaştığı kayıtlarda Prenses Latife, babası tarafından “rehin alındığını” ve hayatından endişe ettiğini söylüyor. Kendisine gizlice ulaştırılan bir cep telefonuyla kaydedilen videolarda Prenses Latife, “Eğer bunu izliyorsanız ya ölmüşüm demektir ya da çok çok kötü bir durumdayımdır” diyor. Videoyu yalnız kalabildiği tek yer olan banyoda kaydetmek zorunda kaldığını anlatan Latife, kapıları ve pencereleri kilitli, dışarıda ve içeride toplam 7 polisin nöbet beklediği bir villada tek başına tutulduğunu belirtiyor. Daha önce Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına yapılan açıklamalarda, Prenses Latife’nin ‘güvende ve mutlu’ olduğu iddia edilmişti. Latife’nin arkadaşları, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler’in devreye girmesini istedi.