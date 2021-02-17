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Dünya
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Babam beni rehin aldı’

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‘Babam beni rehin aldı’
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Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un 2018’de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife el Maktum’un (35) yeni videoları ortaya çıktı.

İngiliz BBC’nin ulaştığı kayıtlarda Prenses Latife, babası tarafından “rehin alındığını” ve hayatından endişe ettiğini söylüyor. Kendisine gizlice ulaştırılan bir cep telefonuyla kaydedilen videolarda Prenses Latife, “Eğer bunu izliyorsanız ya ölmüşüm demektir ya da çok çok kötü bir durumdayımdır” diyor. Videoyu yalnız kalabildiği tek yer olan banyoda kaydetmek zorunda kaldığını anlatan Latife, kapıları ve pencereleri kilitli, dışarıda ve içeride toplam 7 polisin nöbet beklediği bir villada tek başına tutulduğunu belirtiyor. Daha önce Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına yapılan açıklamalarda, Prenses Latife’nin ‘güvende ve mutlu’ olduğu iddia edilmişti. Latife’nin arkadaşları, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler’in devreye girmesini istedi.

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