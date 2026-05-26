Babalık beyni değiştiriyor

Kadın beyninin ebeveynliğe hazırlanırken büyük dönüşüm geçirdiği uzun süredir bilinirken, yeni bulgular erkek beyninin de bebeğin doğumuyla birlikte ciddi biçimde yeniden yapılandığını gösteriyor.

Almanya’daki RWTH Aachen Üniversitesi’nin 25 baba üzerinde yaptığı ve Translational Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmada, beynin bazı bölgelerinde gri madde hacminin azaldığı, bazı bölgelerde ise yeniden yapılanma görüldüğü belirlendi. Araştırmacılar, bu değişimlerin beynin bebeğin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için kendini yeniden organize ettiğini gösterdiğini söyledi.

Özellikle dikkat, görev planlama, duygusal bağ kurma ve bakım davranışlarıyla ilişkili bölgelerde değişim gözlendiği belirtildi. Biliminsanları, gri madde azalmasının olumsuz değil, beynin yeni yaşam dönemine uyum sürecinin parçası olduğunu vurguladı.

Araştırmada, babaların da anneler gibi ebeveynliğin ilk döneminde önemli psikolojik ve nörolojik dönüşüm yaşadığı ifade edildi.