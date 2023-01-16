'Babaların babası' olarak tanınan mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı!

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Sicilya adası merkezli Cosa Nostra’nın 'Babaların babası' olarak anılan lideri Matteo Messina Denaro, adanın başkenti Palermo’da bir özel klinikte ele geçirildi.

Operasyonu yapan jandarma güçlerinin özel operasyon birimi ROS’un açıklamasına göre Messina Denaro tedavi amacıyla gittiği klinikte yakalandı.

1993'DEN BERİ ARANIYORDU

60 yaşındaki Messina Denaro, 1993’ten bu yana aranıyordu. Yaklaşık 50 cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen mafya lideri, onlarca kişiyi öldürmek ya da cinayet emrini vermekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Karıştığı cinayetlerarasında mafyayla mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya 1992’de düzenlenen suikastlar da yer alıyordu.



Mafya babasının yakalandığı operasyonun görüntüleri

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KÜÇÜK BİR MEZARLIĞI DOLDURACAK KADAR ADAM ÖLDÜRDÜ

Messina Denaro'nun 1990'ların başında Floransa, Roma ve Milano'da 10 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar da dahil olmak üzere çok sayıda cinayetin arkasında olduğu iddia ediliyor. Hakkında hazırlanan bir belgesele göre Denaro, bir keresinde “küçük bir mezarlığı dolduracak kadar insanı öldürdüğü” ile övünmüştür.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP ASİTLE ERİTTİ

Messina Denaro'nun 1993'te Mafya aleyhinde kanıt sunmak üzere olan babasını susturmak amacıyla 12 yaşındaki Giuseppe Di Matteo adlı bir çocuğun kaçırılmasının organize edilmesine yardım ettiği iddia ediliyor. Giuseppe'nin boğulduğu ve vücudunun asitle eritildiği öne sürülüyor.



Matteo Messina Denaro, yakalanmaktan uzun süre kurtulması nedeniyle çizgi roman kahramanı ‘Diabolik’ ismiyle de aranıyordu.

Mafya babasının uzun zamandır kaçak olması nedeniyle güncel görüntüsü de bilinmiyor ve dijital yaşlandırma efektiyle hazırlanan fotoğraflarla aranıyordu.



Polis, Messina Denaro'nun ne güncel görüntüsüne, ne parmak izine sahipti... Mafya babasının sesinin bile nasıl olduğu bilinmiyordu...

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Messina Denaro’nun yakalandığı haberi kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalında ‘’Bugün güzel bir gün’’ diye duyuruldu.

Başbakan Giorgia Meloni de haberi, 'Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük bir zafer' şeklinde yorumladı.



ARABA MERAKI VE TASARIM KIYAFETLERİ İLE TANINIYOR

2007’de Time dergisinin dünyanın en kötü şöhretli mafya patronlarına dair hazırladığı listedeki profiline göre, Messina Denaro hızlı arabalara olan merakı ve özel tasarım kıyafetler giymesiyle tanınıyor.

