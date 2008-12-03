Babacan Olli Rehn ile görüştü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Bakü'den Brüksel'e gelen Babacan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Toplantısı için Helsinki'ye hareket edecek.



Babacan, burada Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili olarak Minsk Grubu eş başkanlarıyla buluşmalarının ardından Azeri ve Ermeni meslektaşlarıyla da ayrı ayrı görüşecek.

